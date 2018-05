Relatório da CGU aponta problema de superfaturamento em obra da prefeitura de Serra Talhada

A Controladoria Geral da União (CGU) divulgou um relatório que aponta atrasos, superfaturamentos e prejuízos em obras de vários municípios do país. Entre eles estão obras da prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, que recebeu uma verba de R$ 1 milhão para pavimentação do chamado anel viário.

O tema foi alvo de uma matéria na edição matutina do Bom dia, Brasil, da Rede Globo, em que Serra Talhada e o município de Arapiraca (AL) foram citados como exemplos. Confira abaixo no vídeo a reportagem completa.

As obras agora são alvo do Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União, que fiscalizaram 67 contratos em todo o país. Em 32 deles formam encontrados indícios de fraudes nas licitações.