Representante de Salgueiro vence o Concurso Miss Gay Pernambuco 2019

A segunda edição do Concurso Miss Pernambuco Gay 2019 teve como vencedora uma representante de Salgueiro, cidade do Sertão do estado. A vencedora Antônia Gutierrez ganhou, além do título estadual, uma vaga para a competição nacional, que será realizada no dia 17 de agosto, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O concurso Miss Gay Pernambuco aconteceu na noite do sábado (27), no Teatro Luiz Mendonça no Recife, e contou com a participação de 15 candidatas de municípios pernambucanos. Uma banca de 11 jurados foi responsável pela escolha da candidata.

“A emoção de ter participado do Miss Gay Pernambuco vem desde o ano passado. É um título que sempre almejei demais, pelo fato de eu morar aqui. E eu sempre quis representar o estado de Pernambuco no Miss Brasil Gay Oficial “, revelou Antônia Gutierrez.

Antônia Gutierrez, de 29 anos, é natural do Rio Grande do Sul, mas mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Este ano, ela representou o município de Salgueiro no Miss Pernambuco Gay 2019, já que a cidade ainda não tinha um nome na competição. Ano passado, foi representante de Caruaru e ficou em terceiro lugar.

Na Bahia, participou do Miss Bahia Gay Oficial 2018, e foi eleita representante do estado, alcançando a 5º colocação no Miss Brasil Gay 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Miss Brasil Gay

O Miss Brasil Gay foi criado em 1976, em Juiz de Fora, pelo cabeleireiro Francisco Mota. Candidatas de 26 estados brasileiros e o Distrito Federal disputam a faixa de mais belo transformista do país. Em 2007, o evento se tornou patrimônio imaterial do município.

A principal regra é que os concorrentes sejam do sexo masculino, não sejam travestis ou transexuais. Portanto, são proibidas intervenções cirúrgicas estéticas entre eles.

Além de ter a presença de artistas reconhecidos nacionalmente, o concurso tem o objetivo de se tornar um instrumento de luta pelos direitos dos homossexuais no Brasil, além de marcar Juiz de Fora como rota do turismo para o público LGBTTI nacional e internacional. (G1)