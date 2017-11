Resultado do concurso do TJPE sai nesta quarta-feira (08)

O resultado da prova objetiva do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) será divulgado a partir das 16h desta quarta-feira (8), no horário de Brasília. A informação foi confirmada, nesta terça (7), em comunicado divulgado pelo TJPE no site da instituição.

A publicação do resultado das provas será feita no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. Com isso, será disponibilizada a classificação preliminar dos candidatos do concurso. Também serão tornadas públicas as análises dos recursos contra questões do exame objetivo e gabaritos.

Com a divulgação, a perícia médica para pessoas com deficiência e habilitadas na prova objetiva será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Recife. O mesmo vale para a aferição da veracidade de autodeclaração como pessoa negra. A convocação, em ambos os casos, estará disponível no site do IBFC a partir das 16h de 13 de novembro.

A divulgação vai ocorrer três semanas após virem à tona queixas de candidatos contra a segurança do concurso, aplicado no dia 15 de outubro. Uma investigação da Polícia Civil da Paraíba identificou que três pessoas envolvidas num esquema de fraudes em certames estariam inscritas para fazer a prova.

Posteriormente, o IBFC afirmou que duas delas sequer compareceram e que a organização tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança do concurso.

Da Folha de Pernambuco