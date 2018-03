Resultado do Fies é divulgado com atraso e candidatos relatam problema técnico; confira

Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre, previstos para serem divulgados nessa segunda-feira (5), saíram com atraso. Até as 22h, ainda não estavam disponíveis. Para visualizá-los, clique aqui.

Pelo Twitter, estudantes reclamaram da situação. Durante a madrugada, parte deles conseguiu ver o resultado por volta da 1h da manhã. Em outros relatos, só foi possível acessar o boletim de desempenho na manhã desta terça (6):

O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.

Problema técnico

Os aprovados terão entre esta terça (6) e quinta-feira (8) para fazer a complementação da inscrição no FiesSeleção. No entanto, nas redes sociais, candidatos se queixam de que não conseguem clicar no botão “prosseguir” para dar continuidade à confirmação da vaga.

Modalidades do Fies

O novo Fies tem duas modalidades:

Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. Nesse tipo de financiamento, o pagamento será feito com juros zero. Caso o estudante se encaixe nessa faixa de renda, só poderá participar do P-Fies se não houver vaga para o curso desejado na primeira modalidade.

P-Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. Nessa modalidade, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito (banco).

Lista de espera

Os candidatos ao Fies que não foram convocados nesta primeira chamada são automaticamente incluídos na lista de espera. Eles deverão acompanhar diariamente o portal FiesSeleção entre os dias 6 e 30 de março, para saber se serão convocados.

No caso de serem selecionados, terão 3 dias úteis, a partir da divulgação do resultado, para complementar sua inscrição no site.

A modalidade P-Fies não tem lista de espera.

Pagamento

Os candidatos aprovados no Fies, que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, deverão pagar durante o curso, mensalmente, uma taxa de coparticipação.

Após a conclusão da graduação, o estudante quitará a dívida de acordo com sua realidade financeira. A parcela a ser paga por mês dependerá de sua renda.

Requisitos

Para disputar as vagas, é necessário cumprir dois requisitos:

ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero).

possuir renda familiar mensal bruta per capita de: a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies; b) de 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies (quando o agente financeiro é o banco).

Ordem de preferência

Além da nota do Enem, há outros critérios para selecionar candidatos. Em ordem de prioridade, estão os seguintes perfis:

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

Calendário

05/03: resultado da pré-seleção na chamada única da modalidade Fies e na lista de espera

resultado da pré-seleção na chamada única da modalidade Fies e na lista de espera 12/03: resultado do P-Fies. Não é necessário complementar informações nesse caso

resultado do P-Fies. Não é necessário complementar informações nesse caso 06/03 a 08/03: prazo para candidatos da modalidade Fies complementarem inscrição no portal FiesSeleção

prazo para candidatos da modalidade Fies complementarem inscrição no portal FiesSeleção 06/03 a 30/03: prazo para candidatos da lista de espera que forem pré-selecionados complementarem a inscrição no FiesSeleção, no prazo de três dias úteis, a partir da data da convocação