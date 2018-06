Resultado do Sisu 2018 do segundo semestre é divulgado; listas de aprovados podem ser consultadas

As inscrições foram encerradas às 23h59 de sexta (15). Segundo um balanço parcial divulgado pelo MEC , às 19h de sexta, cinco horas antes do fim do prazo, o sistema registrava 469.343 candidatos, que haviam feito 900.299 inscrições – cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

O estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 e obteve nota na redação diferente de zero, pode fazer a inscrição no Sisu. No total, 57.271 vagas estão em disputa por estudantes que fizeram a edição 2017 do e não tiveram nota zero na prova de redação.