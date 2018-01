Resultados do Enem 2017 serão divulgados nesta quinta-feira (18)

Depois de anunciar o horário de divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 para as 11h, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou essa informação em outro comunicado, publicado em seu site oficial. Segundo o órgão, agora os individuais só serão divulgados a partir das 12h, após o término da coletiva de imprensa com o Ministério da Educação (MEC) e o Inep.

O resultado do Enem 2017 foi antecipado em um dia. Anteriormente, a consulta seria liberada apenas no dia 19. Para acessar as notas, o candidato deve ir à Página do Participante e informar o CPF e a senha cadastrados durante o momento da inscrição para o exame. Já é possível solicitar uma nova senha ao site caso o estudante não se lembre desses dados. Por conta do grande volume de acessos, o sistema poderá apresentar instabilidade nas primeiras horas.

