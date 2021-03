Resultados do Enem 2020 sairão na noite de segunda-feira

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão acesso às notas das provas objetivas e da redação na próxima segunda-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados estarão disponíveis após as 18h, na página do participante.