Retomadas obras da estação de bombeamento da Transposição do São Francisco em Cabrobó

Cerca de 30 operários e máquinas trabalham para consertar a estrutura de placas de concreto dos canais da segunda estação de bombeamento da Transposição do Rio São Francisco, localizado no Eixo Norte em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A obra foi inaugurada na sexta-feira (2) pelo presidente Michel Temer, mas sofreu um rompimento logo após a entrega e as bombas tiveram que ser desligadas.

A estação de bombeamento vai levar água do Rio São Francisco, inicialmente para os moradores do município de Terra Nova, que agora vão ter que esperar mais tempo pelo recurso. “A gente estava esperando encher a barragem de Terra Nova e com isso melhorar a situação de nós moradores e com essa situação, fica difícil”, lamentou o agricultor, Francisco de Assis.

Em nota o Ministério da Integração Nacional informou que uma equipe técnica está avaliando o valor que será gasto com o conserto e disse ainda que a movimentação das placas de concreto dos canais pode ocorrer durante o acionamento das bombas, por causa da força da água liberada, e garantiu que isso não compromete a estrutura do projeto.

Segundo o Ministério, os reparos devem ser realizados em, aproximadamente, 860 metros quadrados e a previsão é de que os reparos sejam finalizados até o fim desta semana.

