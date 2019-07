Retornando a Exposerra, Toyolex promete preços e condições especiais de pagamento

A Exposerra é um excelente espaço para quem quer expandir os negócios, e com essa expectativa a Toyolex retorna à Feira da Indústria, Comercio e Serviços de Serra Talhada. Desta vez, prestes a inaugurar a sua loja no município.

Já com o setor de veículos novos funcionando, a empresa representante da marca Toyota chega a Serra Talhada prometendo impactar a partir da 20ª Exposerra, com preços e condições especiais de financiamento.

De acordo com Maria Lidiane Alves, Gerente de Negócios, os visitantes do estande da empresa vão encontrar grandes oportunidades de adquirirem os seus veículos da marca. Especialmente para a Exposerra “a gente tem alguns carros com taxa zero e estamos com promoção, também, no Corola, que é o carro chefe da Toyota”, afirmou a gerente.

Sobre o início das operações da loja no município, Lidiane ressaltou que a unidade da Toyolex em Serra Talhada já está em funcionamento no setor de veículos novos. “Há cerca de 20 dias a gente tá com a loja aberta; o setor de novos já funcionando. Já estamos vendendo e entregando carros”, ressaltou.

Sobre o retorno da participação da empresa à Exposerra, a representante da Toyota não escondeu o otimismo diante da presença da empresa em uma das maiores feiras de negócios de Pernambuco. “A gente pensa que a Exposerra vem a somar (…) com a Exposerra a gente acredita que vai ter uma expansão maior das nossas vendas”, ressaltou.

A Exposerra acontecerá de 11 a 13 de julho, no pátio de eventos Waldemar Oliveira, em Serra Talhada.