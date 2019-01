Revista Conceito leva evento inédito para Serra Talhada

Serra Talhada vai receber na quinta-feira, dia 31 de janeiro, às 19h30 no auditório da CDL, um evento voltado para pequenos, médios e grandes empreendedores.

A realização é da Revista Conceito e conta com o apoio da CDL Serra Talhada e Sindcom. A palestra A Direção do Sucesso vai reunir especialistas nas áreas de liderança, comunicação, gestão de tempo e marketing.

Com ferramentas poderosas para um ano extraordinário os palestrantes Alessia Saluára, Junior Duarte e Alexandre Bagetti prometem um conteúdo poderoso e de valor para turbinar os conhecimentos dos participantes.

O número de vagas é limitado, e as inscrições podem ser feitas na sede da CDL Serra Talhada que fica localizada na Rua Cirilo Xavier de Morais, 503 – Nossa Senhora da Penha, no centro.

Para pessoas de outras cidades as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (87) 9.9604-8999. O valor do investimento é de R$ 100.

Sobre os palestrantes:

Alessia Saluára é Coach formada pela Febracis e especialista em gestão de marca. Palestrante com atuação em vários estados do Brasil ela vai falar de liderança e marketing, áreas onde possui várias formações.

Junior Duarte é Coach Febracis e especialista em comunicação. Com mais de 30 anos de mercado é o fundador da Revista Conceito. Com atuação em veículos de comunicação em capitais como Recife, Fortaleza e João Pessoa desenvolve atualmente o método Comunicação de Impacto com técnicas poderosas de vendas.

Alexandre Bagetti é especialista em produtividade pessoal e com certificado da Triad Certified Specialist do Cristian Barbosa. Já presta consultoria a empresas e já trabalhou em multinacionais na área de gestão de projetos e melhoria de processos de produtividade. Ela vai falar sobre como usar o tempo a seu favor.