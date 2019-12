Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, é preso

O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), foi preso no final da noite desta quinta-feira (19) depois de desembarcar no Rio Grande do Norte, vindo de uma viagem à Europa. Ele chegou na sede da Polícia Federal cerca de três horas da manhã desta sexta-feira (20).

Coutinho é um dos alvos da 7ª fase da Operação Calvário, e é investigado por desvios de R$ 134,2 milhões de recursos públicos que seriam destinados à educação e saúde no estado.

Após a prisão preventiva decretada na terça-feira (17), Coutinho revelou ter sido “surpreendido com decisão judicial” fruto de uma “acusação genérica” de que ele faria parte de uma organização criminosa. De acordo com delação da ex-secretária de Administração Livânia Farias, propinas foram entregues, entre 2014 e 2018, na residência oficial do governador.

Em posicionamento oficial assinado pelo Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, a sigla declarou “como sempre, seu total apoio à apuração dos fatos, respeitados o devido processo legal e o amplo direito de defesa”.