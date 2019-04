Rio Pajeú começa a “pegar” água em Serra Talhada

Fotos publicadas na manhã desta sexta-feira (05) por internautas no grupo de whatsapp do Jornal Desafio Online, mostra uma grande quantidade de água no Rio Pajeú em Serra Talhada.

Segundo o Instituto Agronômica de Pernambuco (IPA), entre quinta-feira (4) e esta sexta (5), choveu 115 mm na Capital do Sertão do Pajeú. Já, em todo o mês passado, o IPA registrou o índice de 152 mm.

Há muito tempo, não se via o Rio Pajeú com grande volume de água, a última vez foi em 2017.

Relembre: Vídeo: Chuvas em Serra Talhada e Calumbi aumentam volume do Rio Pajeú

Previsão do tempo para essa sexta-feira no Sertão de Pernambuco



Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 30 a 100