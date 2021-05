Risco de apagão de energia no segundo semestre

De repente, explode o temor de grave crise energética no Brasil. As informações são do blog do Riella.

Governo Federal emitiu alerta de emergência hídrica para cinco estados: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A emergência está associada à previsão de pouca chuva de junho a setembro deste ano.

O Jornal Valor Econômico destaca, hoje, em manchete a análise de especialistas que mostram o risco da ocorrência de apagões de energia no segundo semestre.

A questão da crise hídrica e energética abre a semana como principal tema, ainda com muitas incertezas.

blogdomagno