Roça de maconha com 75 pés é erradicada em Santa Cruz da Baixa Verde

Na tarde deste sábado (10), Policiais Militares do 14º BPM erradicaram um plantio de maconha com 75 pés. A roça foi localizada no Sítio Carrapato, zona rural de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu após denúncias anônimas dando conta do plantio. De posse das denuncias, a Patrulha Rural da 3ªCPM e a guarnição local, foram averiguar as informação, tendo constatado a veracidade dos fatos. No endereço, localizaram e erradicaram 75 pés de maconha. O proprietário do sítio foi localizada e o mesmo informou não ter conhecimento da plantação, haja vista só ir até o imóvel a cada oito dias.

Todavia, após a erradicação do plantio, o dono do sítio, bem como uma amostra da roça, foi entregue na DPC de Serra Talhada, onde foi aberto um inquérito por portaria.

Via Nayn Neto