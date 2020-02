Rodovias de Pernambuco terão fiscalização reforçada durante Operação Carnaval 2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início a “Operação Carnaval 2020” nesta sexta-feira (21) em Pernambuco. A ação vai até a quarta-feira de cinzas (27) e tem o objetivo de proporcionar mais segurança nas rodovias e diminuir os acidentes neste período.

As fiscalizações e ações educativas serão intensificadas nas rodovias de todo o estado. No Agreste, ocorrerão principalmente na BR-232. Na Região Metropolitana do Recife, o foco será na BR-101, a qual dá acesso as praias do litoral Norte e Sul, que costumam ser muito visitadas nessa época.

Além disso, a PRF estará atuando juntamente com as equipes da Operação Lei Seca através da fiscalização com bafômetros para flagrar motoristas estiverem dirigindo após o consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com a polícia, serão ampliadas a fiscalização de condutas graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e falta de equipamentos de segurança obrigatórios. Nas abordagens, as equipes irão orientar os motoristas sobre cuidados para evitar acidentes.

No ano passado, foram registrados, durante o período de Carnaval, 70 acidentes.

Combate ao crime

A PRF também contará este ano com o apoio de grupos de combate ao crime. As equipes terão como objetivo reprimir roubos, receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.