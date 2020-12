Rodrigo Maia diz que prorrogação do auxílio emergencial é “problema do governo”

Maia se refere a uma prorrogação automática das medidas. A PEC da Guerra foi aprovada para simplificar os gastos do poder Executivo no enfrentamento à pandemia da covid-19. Para ele, a partir de 2021 o governo precisará respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra de ouro.

Falso benefício

“Essa pressão não vai funcionar, porque essa pressão para prorrogar a despesa para o primeiro trimestre do ano que vem, vai parecer um falso benefício para os mais pobres, porque você vai estar dando com uma mão, e com taxa de juros, com inflação, com desemprego, que cresceu, você vai tirar da outra. Não adianta dar R$ 30 bi aqui e tirar R$ 150 bi da sociedade do outro lado. E você tira primeiro de quem quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe, o desempego sobe? Tira primeiro dos mais pobres, que têm pior formação, que não têm poupança”, defendeu Maia.