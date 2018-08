Rompimento no canal da transposição do São Francisco em Salgueiro, pode ter sido um ato criminoso

De acordo com o Ministério da Integração há suspeita que tenha sido um ato criminoso. A Polícia Militar de Pernambuco prendeu suspeitos de terem cometido o dano ao trecho. Moradores afirmam que os envolvidos queriam desviar o curso d’água daquele ponto para que fosse possível encher um reservatório nas imediações.

Com o rompimento, as águas estão desaguando no Riacho Grande, que passa pelo distrito de Umãs em Salgueiro e seguindo até o município pernambucano de Terra Nova.

Em nota, o Ministério da Integração informou que foi um rompimento pontual e técnicos já estão no local, atuando para recuperação da estrutura que deverá ser normalizada em até 48 horas. Também designaram equipes para verificar todo o perímetro e avaliar possibilidades de danos a comunidades no entorno. (G1)