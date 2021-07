Rota da Fruticultura conhece produção do Vale do São Francisco

A Rota da Fruticultura RIDE-DF, responsável pela criação, gestão e implantação de um novo polo frutícola no Brasil, na região integrada de desenvolvimento do DF, Goiás e Minas Gerias (RIDE-DF), fez importante visita técnica em Petrolina-PE e Juazeiro-BA, de 21 a 25 de julho.

Com o objetivo de apresentar a produção no Vale do São Francisco e o profissionalismo no cultivo de uva, manga, goiaba e outras variedades aos produtores da RIDE-DF, a Rota coordenou viagem para conhecer a produção de mudas, cultivo, beneficiamento, gestão e comercialização de frutas, em diversos níveis da cadeia produtiva.

Foram 5 dias visitando: CODEVASF, Distritos de Irrigação Nilo Coelho e Maniçoba, Embrapa – Campo Experimental de Bebedouro / Petrolina, Centro de Excelência em Fruticultura – SENAR Juazeiro, Frutecer, Gold Fruit, Biofábrica Moscamed, Agrovale, Petromudas, produtores de frutas e a vinícola Rio Sol, entre outros.

Contando em sua comitiva com o apoio e presença dos deputados federais Bia Kicis e General Girão, a Rota tem um elaborado plano de ações para o desenvolvimento da fruticultura do DF e região, e irá promover novas experiências a todos envolvidos nesta ação estratégica e integrada.

