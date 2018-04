Ruas ficam alagadas após chuvas em Santa Cruz do Capibaribe

Fortes chuvas atingiram a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada entre a sexta (6) e este sábado (7). De acordo com o Projeto Bicho da Caatinga, que também monitora as chuvas na região, choveu 154 milímetros no município.

Ainda segundo a entidade, esse é o maior registro dos últimos 55 anos, o que quer dizer que em menos de 24 horas, choveu 200% a mais do que o esperado para todo mês de abril.

Os pontos de alagamento na cidade foram nos bairros São José, São Cristóvão, Bairro Novo, Nova Santa Cruz e Centro. Um açude que fica na área urbana do município ficou acumulado de água, ele não é um reservatório de abastecimento, mas há anos que não havia água no local. O volume do Rio Capibaribe, entre Santa Cruz do Capibaribe e o distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, aumentou e a água inundou parte da localidade.

Conforme a assessoria de comunicação da cidade, a Defesa Civil não registrou desabamentos, nem mortes, mas está verificando as proporções dos danos causados pela chuva. A Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas com intensidade de moderada a forte na Mata Sul de Pernambuco. (G1)