Saia Rodada e o sertanejo Gustavo Mioto na Festa de Setembro 2018

Apesar de prometer para o dia 06 de agosto, a divulgação oficial da programação artística da 228ª Festa de Setembro, a prefeitura municipal através do departamento de comunicação, tem aguçado a imaginação das pessoas, através da divulgação de charadas que são rapidamente decifradas pelos internautas na página do governo município nas redes sociais.

O site Leia Mais PE, já apurou a participação do cantor Vicente Nery e Banda Cheiro de Menina, pela primeira charada, acredita-se na participação do Vaqueiro Mano Walter na programação. Agora, pela segunda charada divulgada, vai participar da programação da Festa de Setembro deste ano, Saia Rodada, que em menos de 30 dias passou por São José do Belmonte, Floresta, vai estar hoje (26) em Triunfo e retorna para a região na festa tradicional de Serra Talhada.

O cantor Gustavo Mioto, revelação do segmento sertanejo universitário, com vários hits na ‘boca do povo’ também está confirmadona Festa de Setembro deste ano, de acordo com uma fonte que pediu para não ser identificada.

Ao se confirmar a programação, teremos na programação.

Vicente Nery e Cheiro de Menina

Mano Walter

Saia Rodada

E Gustavo Mioto

