Saiba a causa das fortes rajadas de vento que têm atingido cidades de Pernambuco

Rajadas fortes e constantes de vento têm atingido várias cidade de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a causa dessa ventania mais intensa e frequente é o sistema de alta pressão chamado Alta Subtropical, que é comum nesta época do ano.

“Isso faz com que o vento se intensifique na nossa região. Em termos médios, a velocidade do vento está normal, porém as rajadas de vento, que são aqueles ventos mais fortes em períodos mais cursos, estão mais intensos”, afirmou o meteorologista Thiago do Vale ao Bom Dia Pernambuco dessa terça-feira (21).

No sábado (18), as rajadas de vento danificaram o telhado da estação de metrô Porta Larga, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, paralisando a Linha Sul até o domingo (19), quando foi consertado.

Ainda segundo o meteorologista, no dia 11 de julho, Caruaru registrou ventos de 60 km/h, velocidade considerável e diferente do habitual para essa cidade do Agreste pernambucano. Sobre as baixas temperaturas registradas no estado, Thiago do Vale contou que o fenômeno também é comum nesta época do ano.

“Em cidades como Triunfo e Garanhuns as temperaturas podem chegar até 15 graus. Até 12 graus em anos anômalos. Na Mata Sul e Região Metropolitana, como estamos muito mais próximos do mar, essa temperatura não baixa tanto e registra entre 18, 19 graus”, explicou.

No entanto, a combinação de vento forte e temperatura baixa não é certeza de chuva, de acordo com o especialista. “O vento e a temperatura baixa são uma consequência do inverno e não necessariamente significa que vai chover”, disse.

A Apac informou que a previsão do tempo para esta terça-feira (21) é de chuvas fracas e isoladas à noite e de madrugada no litoral. Já no Sertão e Agreste, a previsão é de que não haja chuva. Essa estabilidade tende a ficar pelo menos até quinta-feira (23). (G1)