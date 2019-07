Saiba como votaram os deputados pernambucanos na Previdência

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela aprovação do texto-base da reforma previdenciária.

Nas redes sociais, ele afirmou que o país “está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade”.

“Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente Rodrigo Maia, pela aprovação, em primeiro turno, da PEC [Proposta de Emenda à Constituição] da Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade”, escreveu.

A proposta foi aprovada com um placar de 379 votos, superior aos 340 esperados pelo Palácio do Planalto. O mínimo de votos necessários era 308.

Votaram a favor:

* André de Paula (PSD)

* André Ferreira (PSC)

* Augusto Coutinho (SD)

* Daniel Coelho (Cidadania)

* Felipe Carreras (PSB)

* Fernando Coelho (DEM)

* Fernando Rodolfo (PHS)

* Luciano Bivar (PSL)

* Osséssio Silva (PRB)

* Pastor Eurico (Patriota)

* Raul Henry (MDB)

* Ricardo Teobaldo (Pode)

* Sebastião Oliveira (PL)

* Silvio Costa Filho (PRB)

Foram contrários:

* Carlos Veras (PT)

* Danilo Cabral (PSB)

* Eduardo da Fonte (PP)

* Gonzaga Patriota (PSB)

* João Campos (PSB)

* Marília Arraes (PT)

* Renildo Calheiros (PCdoB)

* Tadeu Alencar (PSB)

* Túlio Gadêlha (PDT)

* Wolney Queiroz (PDT)