Saiba quantas doses da CoronaVac cada município de Pernambuco receberá nesta primeira fase

Pernambuco recebeu, nessa segunda-feira (18), um lote com 270 mil doses da vacina CoronaVac para iniciar o processo de imunização contra a Covid-19 no Estado. Nesta terça (19), os 184 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha, começaram a receber os seus quantitativos.

Neste primeiro momento, apenas profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, indígenas aldeados e idosos e deficientes institucionalizados receberão o imunizante acordo com a recomendação feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

A distribuição das doses por município, portanto, não é equivalente à porcentagem total de habitantes em relação ao Estado, mas à quantidade de residentes que integram esses grupos prioritários.

Por isso, é possível ver municípios menores, a exemplo de Jatobá e Tacaratu, que concentram grande quantidade de aldeias indígenas, recebendo lotes maiores do que outros com maior população, como Caruaru e Garanhuns.

Das 270 mil doses enviadas para Pernambuco, 229.326 foram encaminhadas para os municípios, que deverão administrar a aplicação seguindo o critério de prioridade pré-estabelecido pela SES-PE.

As demais doses, mais de 40 mil, ficaram sob responsabilidade do Governo do Estado para a vacinação nas suas unidades hospitalares. Por isso, municípios que têm unidades de saúde do Estado poderão receber lotes maiores, destinados a atender esse público específico.

I Geres – sede Recife

Abreu e Lima: 1.386

Araçoiaba: 312

Cabo de Santo Agostinho: 3.480

Camaragibe: 4.358

Chã Grande: 252

Chã de Alegria: 210

Glória do Goitá: 384

Fernando de Noronha: 380

Igarassu: 2.514

Ipojuca: 1.538

Ilha de Itamaracá: 852

Itapissuma: 466

Jaboatão dos Guararapes: 13.356

Moreno: 822

Olinda: 6.184

Paulista: 3.586

Pombos: 240

Recife: 64.792

São Lourenço da Mata: 1.660

Vitória de Santo Antão: 2.170

Total: 108.942

II Geres – sede Limoeiro

Bom Jardim: 304

Buenos Aires: 116

Carpina: 704

Casinhas: 122

Cumaru: 168

Feira Nova: 184

João Alfredo: 276

Lagoa de Itaenga: 238

Lagoa do Carro: 202

Limoeiro: 946

Machados: 244

Nazaré da Mata: 730

Orobó: 172

Passira: 456

Paudalho: 646

Salgadinho: 70

Surubim: 756

Tracunhaém: 172

Vertente do Lério: 158

Vicência: 388

Total: 7.052

III Geres – sede Palmares

Água Preta: 318

Amaraji: 192

Barreiros: 536

Belém de Maria: 120

Catende: 504

Cortês: 152

Escada: 626

Gameleira: 324

Jaqueira: 156

Joaquim Nabuco: 160

Lagoa dos Gatos: 170

Maraial: 142

Palmares: 1.314

Primavera: 120

Quipapá: 388

Ribeirão: 466

Rio Formoso: 256

São Benedito do Sul: 94

São José da Coroa Grande: 232

Sirinhaém: 654

Tamandaré: 276

Xexéu: 196

Total: 7.396

IV Geres – sede Caruaru

Agrestina: 302

Alagoinha: 202

Altinho: 256

Barra de Guabiraba: 140

Belo Jardim: 768

Bezerros: 1.038

Bonito: 588

Brejo da Madre de Deus: 410

Cachoeirinha: 220

Camocim de São Félix: 208

Caruaru: 5.928

Cupira: 246

Frei Miguelinho: 158

Gravatá: 1.088

Ibirajuba: 120

Jataúba: 192

Jurema: 138

Panelas: 270

Pesqueira: 13.126

Poção: 98

Riacho das Almas: 262

Sairé: 166

Sanharó: 194

Santa Cruz do Capibaribe: 856

Santa Maria do Cumbucá: 76

São Bento do Una: 518

São Caitano: 450

São Joaquim do Monte: 228

Tacaimbó: 202

Taquaritinga do Norte: 182

Toritama: 264

Vertentes: 236

Total: 29.130

V Geres – sede Garanhuns

Águas Belas: 5.588

Angelim: 92

Bom Conselho: 452

Brejão: 120

Caetés: 186

Calçado: 118

Canhotinho: 144

Capoeiras: 224

Correntes: 192

Garanhuns: 2.880

Iati: 242

Itaíba: 196

Jucati: 136

Jupi: 136

Lagoa do Ouro: 136

Lajedo: 322

Palmerina: 102

Paranatama: 144

Saloá: 170

São João: 222

Terezinha: 64

Total: 11.866

VI Geres – sede Arcoverde

Arcoverde: 1.298

Buíque: 2.648

Custódia: 326

Ibimirim: 3.114

Inajá: 1.888

Jatobá: 4.316

Manari: 128

Pedra: 180

Petrolândia: 1.092

Sertânia: 322

Tacaratu: 5.344

Tupanatanga: 420

Venturosa: 222

Total: 21.298

VII Geres – sede Salgueiro

Belém do São Francisco: 784

Cedro: 191

Mirandiba: 360

Salgueiro: 2.844

Serrita: 205

Terra Nova: 106

Verdejante: 105

Total: 4.596

VIII Geres – sede Petrolina

Afrânio: 210

Cabrobó: 4.769

Dormentes: 230

Lagoa Grande: 294

Orocó: 443

Petrolina: 7.799

Santa Maria da Boa Vista: 393

Total: 14.138

IX Geres – sede Ouricuri

Araripina: 648

Bodocó: 469

Exu: 384

Granito: 96

Ipubi: 365

Ouricuri: 1.499

Parnamirim: 253

Santa Cruz: 206

Santa Filomena: 146

Trindade: 327

Total: 4.393

X Geres – sede Afogados da Ingazeira

Afogados da Ingazeira: 686

Brejinho: 107

Carnaíba: 203

Iguaracy: 119

Ingazeira: 70

Itapetim: 158

Quixaba: 44

Santa Terezinha: 136

São José do Egito: 541

Solidão: 94

Tabira: 342

Tuparetama: 178

Total: 2.678

XI Geres – sede Serra Talhada

Betânia: 213

Calumbi: 73

Carnaubeira da Penha: 9.158

Flores: 238

Floresta: 1.569

Itacuruba: 328

Santa Cruz da Baixa Verde: 153

São José do Belmonte: 419

Serra Talhada: 1.721

Triunfo: 188

Total: 14.061

XII Geres – sede Goiana

Goiana: 972

Aliança: 374

Camutanga: 99

Condado: 180

Ferreiros: 95

Itambé: 358

Itaquitinga: 153

Macaparana: 264

São Vicente Ferrer: 171

Timbaúba: 631

Total: 3.297

Fonte: SES-PE