Salgueiro chega a 123 casos confirmados do novo coronavírus e inicia a testagem no presídio

Mais quatro casos foram confirmados para o novo coronavírus em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, segundo boletim divulgado na segunda-feira (29) pela Secretaria Municipal de Saúde. Tratam-se de dois pacientes do sexo masculino e duas do sexo feminino, sendo um confirmado através de teste rápido e três através do método Swab pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PE).

De acordo com a secretaria municipal de saúde, todos encontram-se em isolamento domiciliar e serão supervisionados pela unidade de saúde e pela Central de Monitoramento da Covid-19.

Com isso, a Salgueiro tem agora 123 casos confirmados, 4 em investigação, 78 recuperados e 9 óbitos.

Testagem da Covid-19 no Presídio de Salgueiro:

Após dois detentos de um pavilhão do Presídio de Salgueiro testarem positivo para o coronavírus, a Prefeitura de Salgueiro, em parceria com o Presídio de Salgueiro, iniciou a testagem rápida da Covid-19 na unidade prisional. Ao todo, 49 servidores já foram testados dentro das dependências da penitenciária. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dois testaram positivo, entretanto, ambos residem fora de Salgueiro, portanto não entram no boletim diário municipal. Cerca de 250 reclusos e agentes penitenciários serão testados. (G1)