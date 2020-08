Salgueiro confirma 12 novos casos de Covid-19 e total sobe para 765

O município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, registrou no boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde dessa sexta-feira (14) 12 novos casos de pacientes com o Novo Coronavírus. Com isso, o total de pessoas que já foram infectadas no município passou para 765.

Segundo a Secretaria de Saúde, destes novos casos, sete são do sexo feminino e 5 do sexo masculino. As confirmações foram por testes rápidos e por Swab. O boletim informa que todos os pacientes estão em isolamento domiciliar, sem a necessidade de internamento hospitalar. Eles estão sendo acompanhados pelas unidades de saúde do município.

Salgueiro possui, até o momento, 765 casos confirmados da doença, 441 pacientes recuperados e 19 mortes. (G1)