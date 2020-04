Salgueiro confirma mais três casos do novo coronavírus e número de infectados chega a 14

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, confirmou nessa terça-feira (28), mais três casos do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dois desses casos foram diagnosticados pela testagem rápida e outro pelo Laboratório de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE).

Os casos confirmados nessa terça (28) tratam-se de dois homens, com a faixa etária entre 30 e 35 anos, apenas um deles possui histórico de contato com paciente positivo, porém em outro município.

Segundo a Secretaria de Saúde, os três pacientes encontram-se estáveis e em isolamento domiciliar, com acompanhamento da equipe de saúde da família do município de Salgueiro.

Salgueiro tem 14 confirmados, sendo 9 por diagnóstico do Lacen e 5 por testes rápidos, 13 casos em investigação, 6 casos de recuperação e um óbito. (G1)