Salgueiro confirma mais um paciente com Covid-19 e número total de casos sobe para 103

A Secretaria Municipal de Saúde de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, confirmou mais uma pessoa com Covid-19 no boletim divulgado na noite dessa segunda-feira (14). Trata-se de um paciente do sexo masculino confirmado através de teste rápido que está cumprindo isolamento domiciliar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo paciente será acompanhado pela Unidade de Saúde e pela Central de Monitoramento da Covid-19.

Salgueiro tem 103 casos confirmados, 55 recuperados, 9 óbitos e nenhum caso em investigação no momento. (G1)