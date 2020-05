Salgueiro confirma quarta morte pelo novo coronavírus

A cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, confirmou nesta segunda-feira (11), a quarta morte pelo novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, o paciente foi a óbito no início do mês de maio, mas, só agora o resultado entregue pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PE) confirmou a doença.

Mais outros cinco casos também foram confirmados nesta segunda-feira. Os pacientes estão estáveis e em isolamento domiciliar supervisionado. Salgueiro agora conta com 29 casos confirmados do novo coronavírus, 20 em investigação, onze curas clínicas e quatro óbitos.

O estado de Pernambuco confirmou 13.768 casos da doença e 1.087 mortes, de acordo com o mais recente boletim divulgado nesta segunda. (G1)