Salgueiro: Em vídeo publicado nas redes sociais, Dr.Marcones afirma que ainda não recebeu as contas da prefeitura

A nova gestão que entrou na segunda semana de trabalho, já comemora a normalização dos serviços essenciais, como a coleta de resíduos, aterro sanitário, hospital de campanha, inclusive com economia nos novos contratos.

Porém, em vídeo publicado nas redes sociais do prefeito Dr.Marcones, na noite de segunda-feira (11), ele afirmou que ainda não recebeu as contas da prefeitura “Um governo que não teve transição e ate hoje, não recebemos as conciliações bancárias, não podemos abrir o nosso orçamento 2021, a experiência é quem tá garantindo os serviços essenciais”

O jurídico da prefeitura entrou com uma representação no Tribunal de Contas e no Ministério Público, cobrando a conciliação bancária.

