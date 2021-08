Salgueiro: Hospital Inácio de Sá inaugura leitos para hemodiálise

O Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, inaugurou nesta terça-feira (10/08) 10 leitos assistenciais de sala vermelha com hemodiálise.

O incremento possibilita a ampliação da capacidade dos atendimentos na emergência geral da unidade, que é referência para os municípios da VII Gerência Regional de Saúde (Geres). Os novos leitos são direcionados para a reabilitação clínica de pacientes agudizados e crônicos graves. O setor conta com equipes atuando 24 horas por dia.

Para a oferta desses 10 leitos direcionados para o atendimento dos pacientes com insuficiência renal, o Inácio de Sá realizou a readequação de cinco leitos de emergência já existentes e abriu outros cinco novos. O setor irá absorver as demandas de pacientes já em atendimento no serviço e ainda receberá aqueles que serão regulados por outras unidades.

“Com a nova porta de atendimento para os pacientes com quadro agudo ou crônico de insuficiência renal, o Hospital Inácio de Sá vai passar a oferecer uma nova linha de cuidado para o público da região, com acompanhamento mais próximo de casa e diminuindo a possibilidade de transferência para outros serviços, além de trazer resolutividade e humanização da assistência hospitalar. O Interior do Estado ganha consideravelmente com essa ampliação dentro da rede de saúde voltada para os atendimentos de pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS)”, destaca a gestora da unidade, Gilcia Nascimento.

O tratamento via hemodiálise pode ser indicado, após avaliação do profissional de nefrologia, para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica. Com o objetivo de filtrar o sangue, elimina toxinas e o excesso de sais minerais e de água do organismo do paciente, trabalho substitutivo ao rim debilitado. O tempo e a frequência de cada sessão pode variar de acordo com a gravidade e o comprometimento renal.

AMPLIAÇÕES – No último mês de junho, como parte do projeto de expansão da rede de Saúde aos pernambucanos no Interior, o Inácio de Sá abriu 10 leitos de terapia intensiva, sendo 7 neonatais e 3 pediátricos, para o atendimento de pacientes que apresentam a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo a Covid-19.

Ao todo, além dos 10 leitos de sala vermelha com hemodiálise, o Hospital conta com mais 135 leitos, sendo 5 de UCI Neonatal; 20 UTI SRAG adulto; 10 UTI Neonatal e pediátrica.

Do Nill Júnior