Salgueiro: Polícia Federal incinera quase 2 toneladas da maconha

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Vigilância Sanitária de Salgueiro (PE), no Sertão Central, a Polícia Federal (PF) incinerou ontem (14) quase 2 toneladas de maconha, como continuidade da operação que resultou na maior apreensão no ano da erva em Pernambucano. A maconha foi encontrada no último dia 8 de julho num caminhão, na BR-428, próximo à saída de Cabrobó (PE), Sertão do São Francisco, no sentido do trecho de Ibó.

Todo o trabalho para completa destruição do material foi precedido de autorização judicial, com base na Lei Antitóxicos (Lei 11.343/2006) numa empresa situada em Serra Talhada (PE), no Pajeú. O entorpecente é inserido pelos policiais e equipe de apoio num forno industrial de altíssima temperatura, sendo totalmente consumido pelas chamas e pelo calor provocado, num processo químico devidamente seguro e obediente às regras e à legislação de preservação ao meio ambiente.

Para a segurança da operação, foi necessário o envolvimento de diversas equipes de policiais federais, rodoviários e militares, que preservaram e escoltaram todo material.

blogdorobertoararipina