Salgueiro registra 26º óbito por Covid-19 e 12 novos casos positivos

O município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, registrou no boletim divulgado no sábado (29) mais um óbito provocado pelo novo coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma mulher adulta, de idade não informada, com histórico de comorbidade. Ela recebeu o resultado positivo para a doença no último dia 20. A mulher estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O município também registrou 12 novos casos da doença. São 10 homens e duas mulheres. Os resultados foram por testes rápidos e Swab. Destes, um paciente está internado. Os demais estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela unidade de saúde.

Salgueiro totaliza 1.126 casos confirmados do novo coronavírus. Destes 775 receberam diagnóstico de cura clínica. 26 pessoas morreram em decorrência da doença.