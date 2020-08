Salgueiro registra 73 novos casos do Novo Coronavírus; total chega a 1.028

O município de Salgueiro, no sertão pernambucano, registrou no boletim divulgado nessa segunda-feira (24) 73 novos casos da Covid-19. O total de casos confirmados no município chegou a 1.028.

O boletim também divulgou que o número de curas clínicas permanece o mesmo, são 600 pacientes recuperados da doença. O número de óbitos não teve alteração. Até o momento, Salgueiro possui 20 mortes provocadas pelo Novo Coronavírus. (G1)