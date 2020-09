Salgueiro registra mais 153 pacientes recuperados do novo Coronavírus

O município de salgueiro, no Sertão pernambucano, registrou no boletim divulgado dessa quinta-feira (3), 153 pacientes recuperados do novo Coronavírus. Dos 1.244 casos confirmados no município, 928 receberam diagnóstico de cura clínica.

O boletim também registrou 29 novos casos de pacientes com a doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 16 mulheres e 13 homens. As confirmações foram por testes rápidos e por método Swab.

Dois dos pacientes estão internados. Os demais estão em isolamento domiciliar, sob supervisão das unidades de saúde. Não houve alteração no número de óbitos. Atualmente 290 casos estão ativos em Salgueiro.

Salgueiro possui, até o momento, 1.244 casos confirmados, 928 pacientes recuperados e 26 mortes por Covid-19.

Pernambuco possui, até o momento, 130.199 pacientes infectados e 7.619 óbitos provocados pelo Novo Coronavírus. (G1)