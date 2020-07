Salgueiro registra mais uma morte pela Covid-19 e 15 novos casos

O município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, registrou no último boletim divulgado nessa quarta-feira (29), um novo óbito de paciente com a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do município, trata-se de uma mulher idosa com histórico de comorbidades.

O município registrou também 15 novos casos de pacientes com a doença. São nove mulheres e seis homens. As idades não foram divulgadas. Dois dos pacientes estão recebendo atendimento em hospital. Um foi a idosa que foi a óbito. Os demais estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas unidades de saúde.

Salgueiro tem, até o momento, 439 casos confirmados da Covid-19, 191 pacientes recuperados da doença e 14 óbitos. O estado de Pernambuco tem 91 mil casos da Covid-19 e 6.484 mortes. (G1)