Salgueiro registra terceira morte pelo novo coronavírus

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, confirmou mais dois testes positivos para Covid-19 diagnosticados no Lacen-PE. De acordo com a prefeitura, um dos casos trata-se de uma paciente do sexo feminino, idosa, que morreu no último fim de semana, sendo portanto um caso notificado acrescentado aos óbitos. O segundo caso positivo também é de uma mulher e encontra-se estável em isolamento domiciliar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento no número de casos notificados pela quantidade de testagens rápidas. Na terça (05), de 30 testes feitos, dois foram positivos, sendo um paciente feminina que passará por avaliação médica para declaração de alta e de recuperação. O outro caso é do sexo masculino que está estável em isolamento domiciliar.

Com as quatro novas confirmações feitas na terça (05), Salgueiro agora conta com 23 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 16 diagnosticados pelo Lacen-PE e sete por testes rápidos da prefeitura.

O município possui 19 casos em investigação, seis casos recuperados e três óbitos registrados. (G1)