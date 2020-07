Salgueiro tem 21 novos casos da Covid-19; maior número de confirmações em 24h desde a chegada do vírus

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, registrou mais 21 casos do novo coronavírus, de acordo com boletim divulgado na noite de terça-feira (14) pela Secretaria Municipal de Saúde. Este foi o maior número de novos casos confirmados, em 24h, desde a chegada do vírus no município.

Os novos casos tratam-se de doze pacientes do sexo feminino e nove do sexo masculino. Todos confirmados através de testes rápidos. Desses 21, três estão em assistência hospitalar, os outros encontram-se em isolamento domiciliar supervisionado pelas Unidades de Saúde.

Atualmente o Hospital de Campanha Nova Esperança possui doze pacientes recebendo assistência hospitalar.

Mais três pacientes foram considerados recuperados na terça-feira (14), após mais de sete dias de ausência total de sintomas. (G1)