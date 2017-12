Salgueiro terá nove dias de ‘Natal Sertanejo’ com shows musicais; Veja programação

Em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, as comemorações de final de ano vão acontecer ao som de muita música. A partir deste sábado (23) começam as atrações do ‘Natal Sertanejo’. A programação, segue até o dia 31 de dezembro, com shows musicais na Rua Otávio Leitinho, no bairro Santo Antônio, próximo Associação Cultural de Salgueiro.