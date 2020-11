Salgueiro ultrapassa a marca de 2 mil casos da Covid-19 e confirma a 44ª morte

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, ultrapassou a marca de 2 mil casos confirmados da Covid-19. De acordo com o boletim divulgado na noite da terça-feira (10), a quantidade de registros da doença passou de 1.994 para 2.005. A Secretaria Municipal de Saúde não deu detalhes sobre os novos pacientes.

De acordo com o boletim, o número de mortes em decorrência do novo Coronavírus também subiu. Com mais uma vítima, a quantidade de óbitos chegou a 44. A Secretaria Municipal de Saúde também não deu detalhes sobre a vítima.

Em relação ao número de pacientes curados, no boletim não registrou nenhuma alteração. O município segue com 1.825 pessoas recuperadas da doença.

O estado de Pernambuco tem 167.233 confirmações e 8.763 óbitos pela Covid-19, de acordo com o mais recente boletim divulgado. (G1)