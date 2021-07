Salve o Rio Pajeú!

Terça-feira (29), a Escola Municipal Fausto Pereira, organizou através do Google Meet, um momento com os alunos para dar uma aula sobre o nosso querido Rio Pajeú. Foi convidado para tal momento o Professor Bonzinho Magalhães, que através de poesias, canções e muitas histórias, conseguiu descrever a geografia do rio, seu percurso até chegar no São Francisco, assim como também mostrou sua beleza outrora passada, (onde o mesmo se banhava em suas límpidas águas), até os dias de hoje onde o esgoto e a falta de cuidados estão praticamente extinguindo o Rio Pajeú, nos deixando uma lição, de que se não cuidarmos, nossa futura geração jamais vai poder ver ou usufruir do mesmo novamente.