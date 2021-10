SAMU 192 começa a ser acionado na região

Mais um acidente de moto foi registrado na PE 265, em Sertânia. O motociclista Anderson Silva de Lima, 30 anos, natural da cidade, perdeu o controle da moto Fan 150 que guiava sozinho e bateu na guia, perto do Matadouro Público da cidade.

Detalhe é que o SAMU 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado pela primeira vez. A equipe estabilizou o jovem, que teve escoriações leves no corpo e uma mais grave na cabeça.

Ele foi transferido para o Hospital da restauração, em Recife, com suspeita de traumatismo craniano. A ROMU da Guarda Municipal foi acionada para dar suporte e organizar o espaço para evitar um acidente com veículos que passavam pela via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. Na III Macrorregião, ele já pode ser acionado pelo 192.

Do Nill Júnior