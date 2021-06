SAMU inicia instalação de sistema de rádio

Mais uma notícia indicando o avanço do projeto de instalação do SAMU na III Macrorregião.

O sistema de rádio para operação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência começou a ser instalado esta semana. É um passo importante para sua operação.

A Coluna do Domingão revelou também que a base de rádio que acolhe o sistema de comunicação do SAMU Regional terá antenas nas duas torres do grupo Inocêncio Oliveira, em Serra Talhada e Afogados.

A articulação foi de Herbert Inácio, coordenador da Central de Regulação em Serra. A instalação ficou a cargo da SP Eletrônica.

No último dia 8 o Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú, CIMPAJEÚ, lançou o Edital de Chamamento Público para contração de uma Organização Social para gerir o SAMU.

O passo é determinante para o início das operações. As tratativas para operação na III Macrorregião ocorrem desde 2014, se intensificando mais nos últimos meses.

O SAMU Consorciado da III Macro Região cobrirá uma área de 8.652.340,20 km² e beneficiará uma população estimada em 860.421 habitantes.

O custo per capita inicial para cada município é de 55 centavos por habitante. Esse custo pode sofrer alguma alteração com base na variação de insumos e manutenção.

Do Nill Júnior