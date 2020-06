Sanfoneiro serra-talhadense, Luizinho de Serra: Mais uma LIVE em Prol dos irmãos carentes

O cantor, compositor, sanfoneiro e poeta, Luizinho de Serra, fará a sua segunda live no seu canal do YOUTUBE, no próximo sábado, dia 27, à partir das 17:00 horas.

A live terá como objetivo de arrecadar donativos para pessoas de baixa renda, que serão entregues através da Associação dos Amigos do Engenho.

Para se inscrever no canal do sanfoneiro, basta só você clicar no link: https://www.youtube.com/channel/UCnbWz1fQGDspLpVvW8bYelw e selecionar o ícone INSCREVA-SE.

O Jornal Desafio estará sempre aplaudindo em pé, atitudes em prol dos nossos irmãos carentes.