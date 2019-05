Santa Cruz perde para Fortaleza por 1×0 no Castelão

O Castelão não tem dado sorte ao Santa Cruz. No jogo anterior, a equipe foi derrotada por 3×0 para o Ferroviário, pela Série C. Nessa quinta (9), no mesmo palco, um novo revés. Pela semifinal da Copa do Nordeste, a Cobra Coral perdeu por 1×0 para o Fortaleza. Com o tropeço do Náutico para o Botafogo/PB, na mesma fase da competição, Pernambuco se despede oficialmente do Nordestão.

No “teste de pressão” dos primeiros 15 minutos, o Santa Cruz foi aprovado. O esperado abafa do Fortaleza foi minado pela marcação dos pernambucanos. Tirando lampejos de Edinho, os mandantes não tiveram espaço para municiar o trio de ataque formado por Júnior Santos, Osvaldo e Wellington Paulista. Trocando passes sem pressa, a Cobra Coral deixou o jogo morno, sem correr o risco de sofrer contra-ataques – calo no jogo contra o Ferroviário.

O Fortaleza não conseguia entrar na área do Santa Cruz. A recíproca também era verdadeira. O pouco espaço obrigou os clubes a colecionarem chutes de longa distância. Guilherme Queiroz foi quem mais se aproximou do gol em finalização bem defendida por Boeck. O troco do Leão foi com Wellington Paulista, que viu Anderson adiantado e tentou o toque por cobertura. A bola passou próxima do travessão.

O Leão voltou levemente superior na segunda etapa, utilizando os lançamentos longos nas costas dos marcadores corais. Marcinho e Dodô davam trabalham à marcação dos visitantes. Lá na frente, Pipico quase marcou de cabeça e Allan Dias obrigou Boeck a fazer grande defesa em chute de longe.

Aparentemente, o Santa Cruz sentiu o desgaste físico na etapa final. Em marcha lenta, o time não manteve a disposição que bloqueou as ações ofensivas do Fortaleza nos primeiros 45 minutos. O resultado de 0x0 parecia agradar os pernambucanos, mas ele não ficou intacto por muito tempo. Após bom contra-ataque, Romarinho dominou na área, deixou um defensor no chão, e bateu com categoria para estufar as redes do Castelão.

A reação coral poderia ter acontecido no lance seguinte. Warley cruzou, a zaga tentou cortar e a bola bateu na trave. No rebote, Jeremias desperdiçou. Para piorar, a expulsão de Charles nos minutos finais acabou de vez com o sonho do Santa em chegar à final do Nordestão.

Ficha do jogo

Fortaleza 1

Boeck; Tinga, Nathan, Roger e Bruno Melo; Paulo Roberto, Dodô (Araruna) e Edinho; Júnior Santos (Romarinho), Wellington Paulista e Osvaldo (Marcinho). Técnico: Rogério Ceni

Santa Cruz 0

Anderson; Cesinha, João Victor, William Alves e Bruno Ré; Charles, Allan Dias (Italo) e Diego Lorenzi; Carlos Renato (Jeremias), Guilherme Queiroz (Warley) e Pipico. Técnico: Leston Júnior

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

Gols: Romarinho (aos 32 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lorenzi, Charles, Italo (S); Nathan, Júnior Santos (F)

Cartão vermelho: Charles (S)

