São João de Caruaru e de Serra Talhada terão videomonitoramento

Para reforçar a segurança durante as festas juninas, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) realiza, do dia 31 de maio até o dia 30 de junho, a Operação São João. Neste São João, o videomonitoramento, que era feito somente no Recife nos anos anteriores, será estendido para outros municípios – além da capital, haverá também em Caruaru, no Ageste, e Serra Talhada, no Sertão.

“A ampliação do videomonitoramento no Estado se deu pela necessidade de realizar uma cobertura de segurança maior já que as festas são tão capilarizadas”, afirmou o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua.

Este ano, o esquema de segurança conta com 28.152 postos de trabalho, 1.946 a menos que em 2018, quando foram criadas 30.098 jornadas de trabalho. O valor empregado na segurança no período junino deste ano é de R$ 2,5 milhões, o mesmo investimento do ano passado. A segurança conta com a ação de 4.457 policiais civis, 17.290 policiais militares, 288 policiais científicos, 5.621 bombeiros, 65 profissionais do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e 431 da corregedoria.

Pernambuco terá no período junino 600 polos descentralizados de segurança, 150 a menos do que em 2018. Segundo o secretário, o número de postos de trabalho reduziu porque 2018 foi ano de Copa do Mundo e, por isso, teve uma concentração maior de polos. “A secretaria recebeu um número menor de demanda do que em 2018. Mas o investimento continua o mesmo”, ressaltou. O secretário explicou que a ativação dos mais das 28 mil jornadas faz com que as vagas de trabalho estejam disponíveis para um mesmo profissional atuar mais de uma vez, porém com períodos intercalados.

Segundo o coronel da Policia Militar Vanildo Maranhão, os policiais atuarão em patrulhas, plataformas elevadas, realizando abordagens e prevenindo a ação de criminosos. “Nós distribuiremos, através do planejamento operacional, os policiais em todo o Estado”, afirmou.

O Agreste e a Zona da Mata, onde se concentram a maior quantidade de pessoas, receberão 11.309 policiais militares, 1.938 civis, 4.003 bombeiros, 30 GTA, 250 policiais da corregedoria e 104 policiais científicos. O público esperado em todo o Estado é de cerca de 2,5 milhões.

De acordo com o coronel comandante do Corpo de Bombeiros, Manoel Cunha, o efetivo atuará na área técnica de regularização dos pátios de eventos e nas barracas de fogos. “É prudente informar que todo evento que esteja dentro de uma estrutura condensada tem o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e os locais de venda também passam por regularização”, afirmou.

Delegacias móveis

Em Caruaru, funcionarão três Delegacias Móveis – uma no pátio de eventos, uma no Alto do Moura e outra na Feira de Artesanato, sempre aos sábados e domingos. A meta é atender demandas com mais rapidez.

Alerta Celular

Os pátios de eventos do Recife, de Gravatá e de Caruaru receberão equipes, no período de 22 a 26 de junho, que estarão registrando o IMei do telefone da população no sistema Alerta Celular, da SDS. Além disso, os policiais farão abordagens a suspeitos e consultarão o número de identificação do aparelho celular, podendo encontrar possíveis aparelhos roubados.

Da Folha de PE