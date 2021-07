São José do Belmonte comemora leitos Covid-19 vazios

Aos poucos a vacinação contra o novo coronavírus começa a mostrar resultado em toda a região.

No município de São José do Belmonte, por exemplo, nenhum paciente com Covid-19 ocupa os leitos do Hospital de Campanha e do Centro de Atendimento Exclusivo à Covid no momento.

A prefeitura comemorou esse bom indicador de saúde em publicação nas redes sociais nessa terça-feira (20).

“Ótima notícia para a saúde da nossa cidade. Mantenha as medidas de prevenção para continuarmos com esse resultado”, diz a legenda que acompanha o card com a informação no Instagram da Prefeitura.

Vacinação – Belmonte inicia nesta quinta-feira (22), nas unidades de saúde do município, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 30 anos acima.

Do Nill Júnior