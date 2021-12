São José do Belmonte: Jovem morre após pular em piscina

Neste Sábado 11 de dezembro, aconteceu um trágico acidente na Cidade de São José do Belmonte onde ocasionou a morte do jovem Gabriel.

Segundo as informações, Gabriel morreu, após pular em uma piscina com pouca água e ter batido a cabeça e com isso quebrou o pescoço.

Gabriel estava com amigos em uma chácara, localizada nas proximidades do Bairro Cacimba Nova.

O corpo de Gabriel foi encaminhado ao necrotério da unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes, e estava no aguardo da perícia.

Gabriel é filho de João de Padre da Mariola com Galega de Tonho do mercado.

Aos familiares e amigos, que Deus traga conforto. Com informações do Beo Belmonte.