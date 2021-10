São José do Egito encerra mês de conscientização com caminhada

Uma caminhada pelas principais ruas do Centro de São José do Egito marcou o encerramento das atividades do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama e o do colo do útero.

Dezenas de mulheres vestidas de rosa participaram do evento.

A Prefeitura de São José do Egito, promoveu o evento através da Secretaria de Saúde e suas coordenações.

Além da caminhada, várias outras atividades foram realizadas na rede de atenção básica, envolvendo todos os 13 PSFs do município, ao longo do mês de outubro.

Educação inclusiva: a Prefeitura de São José do Egito promoveu formação sobre a promoção da educação especial na perspectiva inclusiva, outra atividade de destaque.

A atividade foi coordenada pela Secretaria de Educação, com a Coordenação de Educação Especial, durante a tarde e a noite desta quinta (28). Foram dois encontros de formação sobre a Promoção da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.

O tema dos encontros envolveu também a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência de 2021: “É hora de transformar conhecimento em ação”.

As formações aconteceram de forma simultânea no auditório da Secretaria de Educação para cuidadores de alunos com deficiência e na Escola Luís Paulino de Siqueira com as famílias destes mesmos alunos.

Os eventos contaram com a participação de diversos profissionais como as pedagogas da Equipe Infantil, psicodagoga, fonoaudióloga e psicólogas da Diretoria da Pessoa com Deficiência, assim como a colaboração da Terapeuta Ocupacional, Geórgia Crispim.

“A sensibilidade de um olhar diferenciado no trato à diversidade faz com que busquemos promover uma educação de qualidade, sem preconceito e inclusiva em prol da cidadania. Enquanto compreendermos que a Educação se faz em parceria, Estado, sociedade civil e família, acreditamos estar no caminho certo na promoção de acesso e permanência de nossos alunos à formação humana integral”, destacou André Monteiro Moraes, Coordenador de Educação Especial.

Do Nill Júnior