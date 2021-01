Na noite deste domingo (17), por volta das 22h, José Edson, 27, conhecido por Etim, foi morto a tiros no bairro do Alto Cemitério, em São José do Egito.

Segundo informações do blog do Marcello Patriota, vizinhos disseram ter escutado cerca de quatro tiros. Etim morreu no local.

A polícia Militar isolou a cena do crime e em seguida o IC-Instituto de Criminalística fez o levantamento. O corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru.