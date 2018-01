São Paulo anuncia a contratação de Diego Souza

O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante Diego Souza, que estava no Sport. Em viagem para Recife, Raí, diretor executivo de futebol do Tricolor, e Alexandre Pássaro, representante do clube do Morumbi, selaram a compra do atleta com a equipe pernambucana. O anúncio oficial da nova contratação deve acontecer nas próximas horas.

Alvo do técnico Tite na composição do elenco que disputará a Copa do Mundo deste ano, Diego Souza tinha acertado salários e luvas com o São Paulo desde o fim do ano passado. A negociação, no entanto, esbarrou na diretoria do Sport que espera contar com o meia-atacante para os torneios que aguardam o Leão da Ilha em 2018.



O novo reforço do São Paulo chega para suprir uma possível saída de Lucas Pratto para o River Plate, da Argentina. O atual camisa 9 do Tricolor externou o desejo de voltar para seu país-natal e Diego Souza chega para suprir a vaga, que ainda não foi aberta. Além de poder exercer o papel de centroavante, o atleta pode ser utilizado como meia armador.

A tendência é de que o jogador chegue ao CT da Barra Funda nesta semana para fazer exames médicos e assinar seu novo contrato. Os valores da negociação ainda não foram divulgados pelos clubes, assim como a extensão do vínculo do reforço.

– O Sport Club do Recife finalizou, neste domingo (4), a negociação com o São Paulo pelo meia Diego Souza. O Leão vendeu a totalidade dos direitos econômicos que detinha do camisa 87 e transferiu em definitivo os direitos federativos ao Tricolor do Morumbi. A transação não envolve outros atletas, escreveu o clube pernambucano em seu site oficial.

